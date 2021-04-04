Топ-5 нашумевших случаев издевательств родителей над детьми

К сожалению, с жестокостью вынуждены сталкиваться не только взрослые люди, но и беззащитные малыши. В таких ситуациях особенно ужасно то, что ребенок подвергается издевательствам со стороны тех, кто должен заботиться о них и служить защитой.

В этом материале мы собрали прогремевшие в медиапространстве случаи бесчеловечного обращения родителей или опекунов со своими детьми.

Баю-баюшки-баю

Восьмимесячный сын оказался заложником своей 22-летней матери. Жительница города Шебекино Белгородской области четыре раз наотрез отказывалась разрешать врачам доставить в больницу своего ребенка, страдавшего от вирусной инфекции. В конце концов госпитализировать кроху все же удалось, однако было уже поздно. В реанимации малыш умер. Вскоре стали ясны причины несговорчивости горе-матери. В крови мальчика был обнаружен алкоголь, с помощью которого родительница успокаивала дитя.

Восстановленные права

Жительницу Навлинского района Брянской области в 2011 году лишали родительских прав. После этого ее дочь девять лет проживала в приемной семье. Однако в 2020 году женщина была восстановлена в правах и забрала девочку у опекуна. Затем в течение 10 месяцев 13-летний ребенок подвергался истязаниям со стороны своей матери-садистки. В таких условиях о надлежащем исполнении родительских обязанностей, конечно же, не могло быть и речи. В итоге мать была повторно лишена родительских прав, девочка вернулась к опекуну.

Взаперти

Там же, в Брянской области, 44-летняя местная жительница решением суда приговорена к восьми годам исправительной колонии общего режима. Женщина годами содержала приемную дочь в непригодных для проживания условиях, не выпускала на улицу, запирала в чулане и плохо кормила. В результате такого обращения здоровью семилетней страдалицы был причинен тяжкий вред. Кроме того, опекунша несколько раз обманным путем получала со счета ребенка деньги, якобы на покупки вещей для девочки. В действительности мошенница тратила деньги на свои личные нужды.

На привязи

Сообщение в паблике одной из социальных сетей потрясло общественность. Вопиющий случай произошел в городе Новошахтинске Ростовской области. Там издевательствам подверглась восьмилетняя девочка. Мать привязывала ее к батарее. На руках ребенка были кровоподтеки от веревок. Малышке не давали пить и не кормили. От голода она жевала одеяло. Такая картина предстала глазам знакомой семьи, зашедшей в гости. Женщина незамедлительно вызвала полицию и скорую. В настоящее время родительницу разыскивают правоохранители.

Девочка-маугли

В одном из домов на севере столицы жителей подъезда встревожил детский крик из соседней квартиры. Прибывшие по вызову полицейские долго не могли попасть внутрь жилья, и были вынуждены вызывать сотрудников МЧС. Когда войти удалось, правоохранители увидели захламленные комнаты, в помещении стоял настоящий смрад. На одной из куч мусора они обнаружили пятилетнюю девочку. Малышка была сильно истощена. Как выяснилось, ребенок не умеет разговаривать. По словам соседей, у матери дочери появились странности в поведении после исчезновения ее мужа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об аресте в Новой Москве опекунов, подозреваемых в истязании 10-летней девочки.