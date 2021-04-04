Захарова заступилась за Бутину, назвав Навального «истеричной бабой»

Москва, 4 апреля. Блогер Алексей Навальный является истеричной бабой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в социальной сети Facebook.

Таким образом она заступилась за члена Общественной палаты (ОП) РФ Марию Бутину, которой стали поступать угрозы после визита в колонию к основателю «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в России). Помимо этого, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства охарактеризовала поведение Навального на встрече оскорбительным прозвищем «лживое мурло».

«Мария Бутина — человек, а то, что перед ней — истеричная баба», — подчеркнула Захарова.

Ранее она заявила, что решение Киева ввести против ряда российских компаний и украинского филиала Россотрудничества санкции заставляет «испытывать чувство гордости» за президента страны Владимира Зеленского.