Киев, 4 апреля. Знаменитая украинская певица Злата Огневич попала в скандал из-за декольте на платье, которое осудили соотечественники. Исполнительница выступила на отборочном матче ЧМ-2022.

Жители Незалежной осудили откровенный наряд, в котором Огневич пела национальный гимн. Артистка появилась на сцене в белом платье с глубоким декольте до талии. Поклонники восхитились нарядом и пением звезды. Однако другие украинцы посчитали платье вульгарным и недопустимым для исполнения гимна под государственным флагом.

Футбольные фанаты расстроились также из-за игры с Казахстаном. Сборная Украины сыграла вничью 31 марта. Огневич выступила перед матчем.

Бежавшая из Киева актриса и тиктокерша Лиза Василенко ранее призналась, что жизнь в России лучше, чем в родной стране. Столицы РФ и Украины отличаются как «небо и земля».