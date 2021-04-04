Десять незаслуженно «забытых» советских фильмов о космосе и астронавтах

Москва, 4 апреля. ФАН вспоминает советские фильмы о силе человечества, которое покоряет космос, высаживается на далекие планеты и мечтает о тех временах, когда «на Марсе яблони будут цвести».

Космическая тема занимала важное место в советском кинематографе. Ничего удивительного: первый полет человека в космос ведь осуществил именно СССР! 12 апреля 2021 года отмечается 60 лет с того момента, как ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур.

Есть киноленты о космосе, снятые в СССР, которые можно назвать «культовыми». Их помнят и часто пересматривают до сих пор. Речь идет о «Большом космическом путешествии», «Москве-Кассиопее», «Через тернии – к звездам!», а также фильмах, которые косвенно связаны с космической темой – «Солярисе» и «Кин-дза-дза».

При этом существует немало картин, которые в звездный список не попали. Предлагаем вспомнить о них, пересмотреть или посмотреть впервые эти работы.

«Я был спутником Солнца» (1959)

Фильм, которым, возможно, вдохновлялся американский актер и режиссер Брэд Питт, когда снимал собственную работу «К звездам» (2019). В центре сюжета – опасная работа космонавта Андрея, который продолжает дело своего погибшего отца, отправленного много лет назад в экспедицию к Солнцу.

«Небо зовет» (1959)

Космонавты-ученые Григорий Сомов и Евгений Корнев готовятся к экспедиции на Марс. Их соперниками выступает экипаж американского корабля «Тайфун». Между экипажами завязывается борьба за право прибыть на Марс первыми. «Тайфун» получает от своих заказчиков приказ стартовать раньше положенного срока – в итоге жизнь советских звездолетчиков подвергается опасности. К счастью, они остаются живы и отправляются на Марс «по расписанию». Спешка американцев выходит им боком: они сбиваются с курса и могут упасть на Солнце. Экипаж подает сигнал бедствия, который принимают советские звездолетчики.

«Безмолвная планета» (1960)

Этот фильм не советский, но снятый объединенными усилиями съемочных групп из двух стран соцлагеря – ГДР и Польши. В основе кинокартины лежит роман Станислава Лема «Астронавты». Фильм начинается с того, что в Сибири находят контейнер – «черный ящик» с космического корабля, который направлялся к Земле с Венеры, но потерпел крушение. Человечество считает, что нужно лететь на Венеру, чтобы вступить в контакт с разумными существами. СССР предлагает для миссии свой космический корабль «Космократор». Международный экипаж отправляется в путь. На планете они обнаруживают мертвый город, исследование которого помогает им найти ответы на многие научные и философские вопросы.

«Планета бурь» (1962)

Сюжет складывается вокруг участников советско-американской экспедиции, которые отправились на Венеру на трех кораблях. Один корабль погиб после столкновения с метеоритом. Миссию продолжают экипажи двух кораблей – «Сириуса» и «Веги». Астронавты принимают решение совершить посадку на Венере и подождать там резервный корабль, который уже стартовал с Земли. На Венере отважных исследователей ждут опасные испытания, принятие сложных решений, а также неожиданная развязка.

«Мечте навстречу» (1963)

Фильм знаменит своими песнями, среди которых – «Я Земля, я своих провожаю питомцев» и «На Марсе будут яблони цвести». Сюжет же фильма – довольно типичный для советского «космического» кинематографа 60-х и 70-х годов: земляне получили известие о том, что к нам летит инопланетный корабль. В нетерпении ожидая контакта с инопланетным разумом, люди узнают, что инопланетяне были вынуждены совершить аварийную посадку на Марсе. Решено организовать спасательную экспедицию на соседнюю планету.

«Туманность Андромеды» (1967)

Фильм – экранизация одного из самых известных романов советского фантаста Ивана Ефремова. Герои, доблестные звездолетчики корабля «Тантра», преодолевают ужасы темной планеты при Железной звезде, находят погибший звездолет «Парус» и выясняют причину его гибели, после чего успешно возвращаются на Землю. Фильм захватывает часть сюжета одноименной книги.

«Марс» (1968)

Режиссер Павел Клушанцев снял научно-популярную картину о том, что из себя представляет поверхность Марса. Фильм представил самые свежие для 1960-х годов научные данные широкой публике. Кроме того, в фильм включены игровые фрагменты — фантазии режиссера на тему освоения Марса человеком.

«Петля Ориона» (1980)

На границе Солнечной системы возникло мощное излучение, сводящее с ума космонавтов, которое назвали «Петлей Ориона». Советский корабль «Фаэтон» направляется исследовать загадочный район. В экипаже – люди и роботы-андроиды, которых сделали двойниками членов команды. Во время исполнения миссии экипаж подвергается многочисленным опасностям и вступает в контакт с представителями внеземной цивилизации, которая хочет спасти человечество от большой беды.

«Возвращение с орбиты» (1983)

Фильм о настоящей дружбе, помощи коллегам, самоотверженности профессионализме, без которых в космосе делать нечего. Главные герои, друзья и коллеги Павел Кузнецов и Вячеслав Мухин должны вместе лететь в космос, но авария ракеты-носителя на старте прерывает их планы. Готовится новый запуск, но незадолго до него Кузнецов теряет жену. Горе приводит его к мысли, что нужно отказаться от полета. Мухину не удается убедить его остаться, и только необходимость предотвратить очередную трагедию снова сводит друзей вместе.

«Звездная командировка» (1983)

Легкая и остроумная комедия положений, в которой рассказывается история сельского механизатора Ефима Тишкина. Механик совершенно магическим образом попал на планету Рюм. В то же время инопланетянин Глоус, который как две капли воды похож на Тишкина, попадает на Землю. Остроумные диалоги и юмор фильма делают его особым в коллекции советских фильмов на космическую тему.