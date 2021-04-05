В Донбассе растет напряженность, а Украина пытается втянуть в конфликт США и НАТО

В Донбассе продолжается рост числа нарушений режима прекращения огня, при этом резкий всплеск приходится на 1-2 апреля. В это время переговорный процесс остается в тупике, а интернет заполонили видео с передвижениями российской техники к Украине, а украинской — в Донбасс. На этом фоне Киев решил перейти в информационное наступление, обвинив Россию к подготовке к агрессии, что привело к еще большему росту напряженности и дало толчок к вовлечению НАТО в конфликтную ситуацию.

Оперативная обстановка в Донбассе

Количество нарушений за прошедшую неделю продолжало свое устойчивое движение вверх и выросло еще в 1,5 раза (1491 обстрел против 952).

При этом следует отметить, что практически 70% (1021 обстрел) было совершено всего за один день — 3 апреля, наиболее сложная обстановка была на северной окраине Донецка и неподалеку от Золотого (55 км западнее Луганска).

На северном фронте район города Золотое является самой «горячей точкой», что вполне может быть обусловлено постоянным появлением военнослужащих противоборствующих сторон на бывших позициях. Влияние на ситуацию оказывает наличие «Крымского» плацдарма — занятой украинскими подразделениями полоски вдоль правого берега реки Северский Донец от Нижнего (50 км северо-западнее Луганска) до Сокольников (35 км северо-западнее Луганска). С одной стороны Киев не прочь был бы его расширить, а с другой опасается попасть в окружение. Особенно эти опасения возрастают из-за фиксируемого ОБСЕ в 25 км южнее этого плацдарма скопления техники НМ ЛНР.

Этим и обусловлена недавняя тренировка резерва 14-ой механизированной бригады, занимающей Крымский плацдарм, где была отработана активная оборона.

Все из-за тех же опасений 30-31 марта в граничащей с Россией Луганской области украинские силовики провели совместное антитеррористическое учение.

На центральном участке фронта продолжает ухудшаться ситуация на окраинах Горловки, где расположилась 10-ая горно-штурмовая бригада. Вполне возможно, что рост напряжённости связан с продолжавшимся расследованием гибели 26 марта группы разминирования в районе Шумов, а также желанием украинских военных отомстить за смерть товарищей.

При этом наиболее горячо было на северных окраинах Донецка, где в районах международного аэропорта и Авдеевки (7 км севернее Донецка) была совершена большая часть всех нарушений в области за неделю. Вопреки мнению некоторых личностей, вряд ли это связано с готовящимся прорывом ВС Украины в Донецк, ведь бои в городе — это не прогулка по учебному полигону.

Даниил Безсонов: Украина нанесет прямой удар по Донецку в случае значительных военных действий



Украина может нанести прямой удар по Донецку в случае значительных военных действий между Киевом и Донбассом, сообщил первый замминистра информации ДНР …https://t.co/82SPnwXjOs pic.twitter.com/3ItowKrKoc — Русская планета (@rusplt) April 3, 2021

Скорее, дело тут в попытках сидящей напротив аэропорта 58-й мотопехотной бригады продвинуться в сторону нового терминала и тем самым выйти из низины, в которой она находится. А далее все идет по накатанной: НМ ДНР отвечает, подключаются соседи, распространяя обстрелы на все окраины Донецка.

Вблизи Горловки произошли трагические события в населенном пункте Александровское (17 км юго-восточнее Горловки), где в результате взрыва погиб ребенок.

#Александровское, ул. 2-я Дорожная 36. Погиб ребенок 2016 г.р. и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 г.р. Обстоятельства требуют уточнения (это глубокий тыл, похоже, банальная очередная граната) https://t.co/TonGWih3kk pic.twitter.com/RP4qLRhj0j — Necro Mancer (@666_mancer) April 3, 2021

Представители НМ ДНР поспешили обвинить ВС Украины в применении взрывного устройства, сброшенного с БПЛА, однако это вызывает сомнения. Во-первых, населенный пункт находится довольно далеко от линии фронта (порядка 14-15 км) и пролететь туда незамеченным проблематично, тем более в непосредственной близости от Горловки. Во-вторых, БПЛА, способных переносить взрывные элементы на такие расстояния, у ВС Украины не более двух (не считая БПЛА «Байрактар»):

БПЛА-камикадзе польского производства Warmate (дальность – до 40 км);

A l'Est du nouveau ..

Poland MSP Group released footage of its new "Giez WARble Fly" loitering UAV for dismounted troops with a flight speed of 150 km/h, and a 5-10 km range...

System looks very similar to Warmate armed UAV developped by Polish WB Group pic.twitter.com/Zec8KTAhxs — Harry Boone (@towersight) September 12, 2019

барражирующий боеприпас «Гром» (дальность – до 30-40 км).

При этом применять их будут исключительно для нанесения соизмеримого урона подразделениям народной милиции в основном против бронетехники, складов, штабов и так далее.

На южном участке фронта, как всегда, горячо было в районе населенных пунктов Ленинское (13 км северо-восточнее Мариуполя) и Коминтерново (10 км северо-восточнее Мариуполя), где, по всей видимости, 36-ая бригада морской пехоты не оставляет попыток улучшить свои позиции.

На фоне нагнетания напряженности вокруг Донбасса и заявлений о подготовке Киева к наступлению довольно странно смотрится новость начале восстановительных работ поврежденных домов в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения силами бригад Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Участвуют в этом около 150 спасателей.

Война эшелонов

На фоне публикуемых в интернете видео с передвижениями российской техники увеличилось количество спорных доказательств стягивания на восток украинской бронетехники.

К примеру, у эшелона с САУ «Мста-С» в Полтавской области перепутано направление и вместо Донбасса он ехал домой. Именно на нем в середине марта в Житомирскую область ехала 26-ая артиллерийская бригада после замены.

Полтавская область. Конец марта 2021 г.

Эшелон с самоходками "Мста-С" идёт в сторону Донецка. pic.twitter.com/JXvHEIwuEp — Олег. Великий князь ???????? Актер, режиссер, художник (@Oleg_Ilchenko) April 3, 2021

Примерно из той же оперы и эшелон в Днепре, где в марте зеленеет трава.

Эшелон с украинской бронетехникой направляется в сторону ЛНР и ДНР. Видны танки Т-64БВ и САУ 2С1 «Гвоздика», а также тягачи МТ-ЛБ.

США делают все, что бы развязать полномасштабную войну на Донбассе. pic.twitter.com/vH2tCuxHrc — Кай из Бруннен-Джи (@djat_ir) April 2, 2021

Однако не вызывает сомнений подвоз горючего в Краматорск 2 апреля, который носит скорее характер пополнения запасов и, вероятно, связан с тем же опасением Киева, чем с подготовкой к наступлению.

Ukrainian army logistics convoy was seen north of Kramatorsk. pic.twitter.com/gDFtV3FpuC — WorldOnAlert (@worldonalert) April 2, 2021

Также похожи на правду и замеченные эшелоны в Тернопольской области, вероятнее всего, принадлежащие 128-ой горно-штурмовой бригаде. Двигается она на восток для замены одного из соединений группировки ВС Украины, однако в нынешних условиях ротация скорее всего задержится.

Интересен и отмеченный в Днепре эшелон с 11-ью танками Т-64БМ «Булат», что соответствует целой танковой роте. Примечательно, что танки такие имеются только в одном подразделении — 12 отдельном танковом батальоне, который размещен в Черниговской области.

Апрель 2021 года



Днепропетровск. Железнодорожный состав с танками украинских вооруженных формирований. pic.twitter.com/tEHjgQMfnZ — SwankyStas (@StasSwanky) April 4, 2021

Одна рота из состава батальона размещена на ротационной основе в Херсонской области близ Крыма, куда и направляется замеченный в Днепропетровске эшелон. Однако, как и в случае с 128-ой бригадой, замена скорее всего также затянется до снижения напряженности.

В целом это похоже на некую виртуальную войну по созданию группировок, в ходе которой украинской стороне удалось нанести «потери» России.

Отправная точка напряжения

Если говорить об эскалации вокруг Донбасса, то резкий ее рост наблюдается именно с 30 марта. Именно в этот день состоялось два знаменательных события, непосредственно касающихся конфликта:

внеочередное заседание Верховной Рады с выступлением командующего ВС Украины генерала Руслана Хомчака, где он обвинил российскую сторону в якобы наращивании группировки вблизи украинских границ.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що під виглядом військових навчань, Росія стягує війська до кордону з Україною — у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.



Нині вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму ⏬ pic.twitter.com/iAMqHeNFoH — Оleksа_UA???????? (@Oleksa_UA66) March 30, 2021

Также на нем был принят законопроект, дающий возможность призывать резервистов без ввода военного положения, а значит, без участия парламента — только решением президента. Это довольно сильно сокращает сроки принятия решения и обязует военнообязанных прибыть в течение суток.

Переговоры глав России, Германии и Франции, основной темой которых стала ситуация на Украине. По итогам лидеры подтвердили необходимость придерживаться Минских соглашений.

Как Путин, Меркель и Макрон обошлись без Зеленского



Президент РФ Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе без президента Украины Владимира Зеленского. pic.twitter.com/O8ai8J59ff — Naspravdi (@_Naspravdi_) April 1, 2021

Это запустило цепочку событий по активизации контактов между Украиной и США, начавшейся 31 марта со звонка государственного секретаря Энтони Блинкена украинскому коллеге. Далее последовали звонки председателя комитета начальников штабов, министра обороны и, наконец, самого президента Джо Байдена.

Необходимо отметить, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли вышел на своего украинского коллегу только после разговора с Начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым, где американский генерал, видимо, высказал свои мысли по поводу якобы наращивания российской группировки близ Украины.

Совет НАТО вчера провел специальное совещание по Украине в связи с военной активностью России в Восточной Украине и в Черном море. Одновременно прошло заседание военного комитета НАТО. Изменений в дислокации вооруженных сил стран НАТО нет. — bamr (@bamr69) April 2, 2021

1 апреля, буквально через два дня после доклада командующего ВСУ об «угрозе российского вторжения», на экстренное заседание собрался Совет НАТО и военный комитет организации. Не трудно догадаться, что основной темой заседания стала ситуация вокруг Украины.

В этот же день появились сообщения о предложениях Киева организовать совместное воздушное патрулирование с НАТО границ страны.

Несмотря на то, что о решениях Совета НАТО не сообщается, вполне возможно, что Альянс решил не ждать дальнейшего развития событий и купировать назревающую угрозу, разместив силы первоочередного задействования на Украине.

Возможно, именно поэтому на следующий день после заседания, 2 апреля, на Украину прилетели два военных борта: американский и турецкий.

Именно Турция с начала 2021 года взяла бразды правления в Силах быстрого развертывания НАТО и именно она формирует Объединенные силы высокой готовности (VJTF), в основе которых 66 механизированная бригада 3 корпуса ВС Турции.

Также 4 апреля уже во Львове приземлился еще один борт ВВС США, прилетевший прямиком с объединенной военной базы в Чарльстоне (штат Южная Вирджиния).

????????????????-Un paio d'ore fa, un aereo da trasporto militare C-17 (aereo 95-0107) con un certo carico militare è arrivato direttamente dagli Stati Uniti (con rifornimento a Siviglia, Spagna) all'aeroporto di Lvov (Ucraina occidentale).



@infonesh ???? pic.twitter.com/Q6pcKNcEz7 — optimusprime (@seguimi2050) April 4, 2021

Интересен борт этот тем, что рядом с Чарльстоном находятся два интересных военных объекта: авиабаза Шоу, где размещено 20-е истребительное крыло ВВС США (на вооружении — многофункциональные истребители F-16), и

военная база Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), где базируются части специального назначения, психологических операций и 101-ая воздушно-десантная дивизия. Последняя является частью системы сил быстрого развертывания НАТО.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.