Россиянам рассказали, кому особенно полезно есть сгущенное молоко

Москва, 4 апреля. Многими любимое сгущенное молоко обладает полезными свойствами для женщин в период грудного вскармливания и влияет на мышечную массу.

Сгущенка помогает увеличить приток молока у кормящей матери. Кроме того, продукт позитивно сказывается на гормональном фоне. Сгущенное молоко полезно в любом возрасте, однако не следует им злоупотреблять из-за высоко содержания сахара. Также оно имеет высокую калорийность. Его нужно употреблять с осторожностью людям, которые следят за фигурой или страдают от ожирения.

Продукт полезен для беременных. Сгущенка помогает расти и формироваться плоду. В составе есть фосфорная кислота, отвечающая за правильную работу мозга у матери и будущего ребенка. Беременным важно внимательно читать состав, чтобы избежать продуктов с консервантами. Отказаться от сгущенки стоит при наличии аллергии. Мужчинам можно употреблять до трех ложек сгущенного молока в день. Продукт положительно влияет на мышечную массу, восстанавливает силы и благотворно сказывается на потенции.

До этого сообщалось, что беременным женщинам нельзя принимать антибиотики. Препараты способны нанести вред Т-клеткам плода, что приведет к снижению иммунитета.