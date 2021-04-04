Названы шесть полезных для здоровья продуктов с высоким содержанием кальция

Москва, 4 апреля. Диетолог Светлана Кондрашова рассказала, какие неочевидные продукты богаты кальцием и полезны для здоровья.

Первое место в рейтинге занимает морская рыба и водоросли. По словам специалиста, на 100 граммов водорослей приходится от 800 до 1100 миллиграммов кальция.

На втором месте располагаются орехи. Они содержат много жиров и антиоксидантов, в том числе и кальций. Особенно много его в миндале. Горстка свежей зелени в любом блюде поможет восполнить часть ежедневной нормы необходимых витаминов, добавила специалист.

Что касается завтрака, то кашу или смузи можно дополнить семенами. Особую пользу принесут мак, лен, подсолнечник и чиа. Еще один неоспоримый источник кальция — капуста. Необходимых минералов достаточно не только в белокочанной, но и в брокколи, пекинской и краснокочанной. В перечень Кондрашова также включила киноа и сухофрукты.

Российские диетологи ранее назвали топ-5 вредных продуктов для детей. Первыми в списке оказались наггетсы, поскольку вместо куриного филе производители часто используют шкурку, а в состав добавляют сахар и жиры.