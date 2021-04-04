Аналитики рынка криптовалют ожидают наступление «сезона альткоина»

Москва, 4 апреля. CEO криптобиржи EXMO Сергей Жданов рассказал журналистам, что может вызвать рост альткоинов на рынке валют.

Понятие «сезон альткоинов» подразумевает, что эти валюты заметно опережают по доходности биткоин, чья доля на рынке сокращается. Сегодня биткоин лидирует, а Ethereum отстает почти в 4 раза, однако альткоины могут начать отыгрывать позиции у главной криптовалюты.

«Некоторые альткоины в процентном соотношении продемонстрируют намного большую динамику роста, чем биткоин», — цитирует Жданова РБК.

Цена криптовалюты подошла к историческим максимумам, что указывает на начало «сезона альткоинов». «Выстрелят» эти валюты, когда эфириум по отношению к биткоину направится вверх.

Аналитики рынка криптовалют ранее рассказали о шансах биткоина поставить новые рекорды стоимости. Необходимость коррекции стоимости главной криптовалюты уже назрела, уверены эксперты.