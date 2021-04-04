ЦСКА со счетом 2:0 победил СКА во втором матче финала Западной конференции КХЛ

Москва, 4 апреля. Игроки ЦСКА увеличили преимущество в финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА после сухой победы на своем льду.

Московский ЦСКА открыл счет на 22-й минуте второго матча серии со СКА. Результативный бросок удался Максиму Шалунову. Ему ассистировали Константин Окулов и Максим Мамин. Вторая шайба была заброшена хоккеистами ЦСКА в концовке встречи. Тренерский штаб СКА снял вратаря, чем воспользовался Константин Окулов. Результативной передачей отметился Антон Слепышев.

После победного матча на «ЦСКА Арене» столичный клуб повел со счетом 2:0 в серии плей-офф Кубка Гагарина. Следующую игру команды проведут в Санкт-Петербурге 6 апреля.