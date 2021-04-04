Машинист погиб при столкновении поездов в Чехии

Прага, 4 апреля. Два грузовых поезда столкнулись на западе Чехии. Машинист одного из железнодорожных составов погиб.

Трагедия произошла в районе села Светец Устецкого края. Машинист второго поезда госпитализирован в результате аварии. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Поезд, которым управлял погибший, загорелся. Состав перевозил газ пропан-бутан. Огнеборцы оперативно потушили пожар, возникший в результате столкновения. Огонь не затронул перевозимый груз.

Специалистам предстоит установить причину столкновения поездов. В настоящее время пожарные разбирают завалы из поврежденных вагонов.

Недавно поезд сбил мужчину на перегоне между станциями Новогиреево и Реутово. Местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Пострадавший получил смертельные травмы, сообщало издание РИАМО.