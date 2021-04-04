Экс-депутат Рады рассказал, как Киев продал заводы по указанию «европейских друзей»

Киев, 4 апреля. Украинские власти по указанию «европейских друзей» распродали многие заводы. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Бывший народный депутат опубликовал фотографии некогда стабильно работающего предприятия. По словам Журавко, снимки показывают наглядные последствия «пути Украины в Европу».

«Именно по указанию европейских «друзей» Украины, в стране многие заводы были порезаны на металл и проданы за копейки», — пишет бывший политик в Telegram-канале.

Алексей Журавко назвал ситуацию грустной.

«Зато мы теперь аграрная держава! Скачем дальше! Слава Украине! Героям сало!» — иронично резюмировал бывший парламентарий.

Ранее Журавко резко раскритиковал власти Украины и ВСУ за обстрел в Донбассе, в результате которого погиб ребенок и пострадала пенсионерка. Экс-депутат указал, что за каждым беспилотником стоит оператор, который точно видит, куда направляет снаряд, поэтому он никак не мог перепутать мальчика и бабушку с солдатом. Журавко заявил, что за свои действия президент Украины Владимир Зеленский вместе с «приспешниками» будет «гореть в аду».