Зеленский поторопил Кабмин Украины с утверждением плана вакцинации от COVID-19

Киев, 4 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства страны в кратчайшие сроки разработать Национальный план вакцинации от коронавируса.

Глава государства подписал указ, согласно которому кабмину дается неделя на утверждение «прививочного» плана. Большинство взрослых украинцев должны получить вакцину в срок до декабря 2021 года.

«В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лица, ответственные за реализацию плана», — говорится в указе президента.

Министерству иностранных дел и Минздраву предстоит разобраться с обеспечением Украины вакциной, а также активизировать переговоры по поставкам препарата в страну.

Ранее сообщалось о катастрофической ситуации в рядах ВСУ из-за сильной вспышкой коронавируса.