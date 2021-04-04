Обрушившийся с крыши снег засыпал ребенка в ЯНАО

Губкинский, 4 апреля. Сорвавшаяся с крыши жилого дома снежная масса едва не убила школьника. По предварительным данным, врачи подозревают у него сотрясение мозга.

Инцидент произошел на улице 14-й Микрорайон. Огромный сугроб упал с крыши на восьмилетнего мальчика, который играл возле дома. Спустя несколько секунд перепуганный ребенок вскочил и бросился прочь от этого места. Сейчас его осматривают врачи. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

В Самаре в результате схода снега с крыши дома на улице Металлистов погибла пожилая женщина, сообщал ФАН. Еще одна прохожая госпитализирована. Прокуратура проверяет управляющую компанию, ответственную за уборку.