Россиянам рассказали, как правильно бороться с телефонными мошенниками

Москва, 4 апреля. Схему реагирования клиентов банков на подозрительные звонки недавно представили специалисты Сбербанка. Россиянам рассказали, как общаться с мошенниками.

Клиенту не стоит поддаваться эмоциям, напомнили в кредитном учреждении. Как уточнили в Сбербанке, чаще всего мошенников выдает нестандартное поведение: злоумышленник может взывать к чувству справедливости и прибегать к уловкам, чтобы запутать собеседника.

Россиянам стоит немедленно заканчивать диалог с самозванцами, советуют эксперты Сбербанка. При сомнениях стоит положить трубку и самостоятельно перезвонить по телефону, который указан на банковской карте.

Мошенники стали использовать новую схему обмана жителей России. Как сообщалось ранее, злоумышленники предлагают оформить вклад под высокий процент.