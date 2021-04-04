Анкара, 4 апреля. Турецкая благотворительная ассоциация MEBYA-DER, деятельность которой связана с оказанием помощи семьям, оставшимся без кормильца, подчинялась указаниям Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

Турецкая полиция выяснила, что РПК курировала воспитание детей в ряде детских садов, находившихся под патронажем MEBYA-DER. Кроме этого, ассоциация вела учет бойцов из горных отрядов РПК, погибших в столкновениях с турецкими силами безопасности.

Власти Турции активно противодействуют деятельности не только вооруженных курдских отрядов, но и некоммерческих организаций, входящих в структуру РПК. По мнению Анкары, РПК вербует детей и готовит их для террористической и подрывной деятельности.