Сотрудники Абаканского зоопарка показали на видео страуса Николя

Абакан, 4 апреля. Страус Николя прибыл из Центра живой природы в местный зоопарк. Сотрудники зоосада уже представили нового обитателя посетителям в социальных сетях.

На кадрах, опубликованных в Сети, пернатый свысока смотрит на своих новых соседей, даже не обращая внимание на то, что его снимают. Сотрудники зоопарка сопроводили свой пост шутливым комментарием: «Высоко хожу, далеко гляжу».

Два птенца эму появились на свет в Нижегородском зоопарке, сообщало Федеральное агентство новостей. Воспитанием малышей занимается папа-страус, вместе с этим он высиживает еще одно яйцо.