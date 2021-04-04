Дандыкин заявил, что военная шизофрения может трагически закончиться для Украины

Украина продолжает передислокацию боевых частей в Донбасс. В Сети появились очередные кадры переброски тяжелой техники по железной дороге в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН заявил, что военная операция ВСУ в Донбассе трагически закончится для Украины.

Кроме того, как сообщает первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, накануне ночью в подконтрольную киевским властям Константиновку прибыли два железнодорожных состава с танками и самоходными артиллерийскими установками. Также местные жители сообщают о массовом прибытии живой силы и техники ВСУ в ряд других городов Донбасса — Бахмут и Покровск — декоммунизированные Артемовск и Красноармейск.

«В городе отмечено нахождение большого количества вояк в новом камуфляже без знаков отличия, которых ранее не наблюдалось», — сообщает Даниил Безсонов.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства оценил ситуацию, сложившуюся сегодня на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По его словам, «курок уже взведен».

«Надо учитывать тот факт, что обострение в Донбассе связано с событием, которого Киев так долго ждал, — со звонком Байдена Зеленскому. Не знаю, о чем они говорили, но сам факт того, что США заявили о поддержке Украины, скорее всего, взбодрил киевские власти. Уже давно Украина осуществляет передислокацию сил в Донбасс. Замечу, что военные расходы соседнего государства составляют чуть ли не пятую часть от оборонного бюджета Российской Федерации. Это очень приличные деньги. За шесть лет ВСУ были значительно усилены. Сегодня Киев хочет проверить свою армию в реальных условиях, чтобы решить самую главную проблему — проблему Донбасса. ВСУ прощупывают местность на линии фронта, поэтому и приходят сообщения о том, что очередная украинская группа подорвалась на минах. Мы знаем о том, что сроки начала военной операции постоянно переносятся. Но мне кажется, что курок уже взведен», — сказал собеседник ФАН.

Также оценил Василий Дандыкин последнее заявление представителя Киева в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, который назвал Россию «врагом» Украины. По мнению специалиста, давно подготовленная военная операция Киева против ДНР и ЛНР печально закончится для украинского государства.

«Кроме того, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Россию «врагом» и вспомнил слава Солженицына о том, что у РФ нет друзей. Киевские власти делают такие заявления лишь для того, чтобы угодить своему хозяину в лице США и крайним радикалам внутри Украины. Я также слышал о том, что больше половины населения Украины уже и не против того, чтобы Киев силовым путем восстановил контроль над Донбассом. Замечу, что подготовленная военная шизофрения может иметь весьма трагические последствия для Украины», — заявил эксперт.

Капитан первого ранга запаса считает, что как только Украина нападет на Донбасс, власти США откажутся от поддержки киевских властей. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский все еще планирует устроить «маленькую победоносную» войну.

«Киеву нужно знать, что устные заверения США в поддержке военной операции ничего не значат. Американцы в свое время обещали Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на Восток. Но сегодня уже Прибалтика, Болгария и Румыния являются членами Альянса. Янукович тоже поверил Западу, слава богу, успел в России приютиться. Но Зеленский все равно хочет устроить в Донбассе маленькую победоносную войну. Но прогулка легкой не будет. В ДНР и ЛНР живут люди, которые уже семь лет держат оборону. Ничего хорошего Украину не ждет», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что военный эксперт Виктор Баранец назвал украинскую армию «ржавой» и недостойной НАТО.