Жена Басты рассказала о сложностях в отношениях с рэпером

Москва, 4 апреля. Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко счастлив в браке со своей женой Еленой уже 12 лет. Впервые хранительница семейного очага артиста рассказала об их жизни.

Познакомились супруги в модном московском клубе «Симачев». Будущая жена артиста восхищалась музыкой неизвестного тогда рэпера Ноггано, чем и заинтересовала Вакуленко. Непринужденная беседа переросла в длинный разговор, который впоследствии послужил основой для семейных отношений.

Начинающий артист много времени уделял своей карьере и не очень частым выступлениям, из-за чего подолгу отсутствовал. Это создавало определенные сложности в семейных отношениях.

«Все закрутилось, и через полгода стали жить вместе. Это сейчас он Вася Баста, которому рады везде. А тогда... Основная сложность для меня — это то, что Вася часто отсутствует», – приводит слова Елены Вакуленко издание «Дни.ру».

Многие годы любимая женщина Басты остается за кадром, чем лишь сильнее подогревает интерес прессы к своей персоне. В социальной сети Instagram она часто публикует выступления артиста или семейные снимки и практически не рассказывает о себе.

Сейчас Баста известен не только как влиятельный рэп-артист и продюсер, но и как судья и наставник на популярном проекте «Голос. Дети». Последний выпуск музыкального конкурса расстроил его фанатов. Поклонники уверены, что судьи предвзято относятся к артистам, которые выступают с песнями на русском языке.