Теракта ИГ на западе Ирака не будет

Багдад, 4 апреля. Управление военной разведки Ирака сорвало план запрещенной в РФ организации ИГ1 по организации террористического акта, запланированного на месяц Рамадан в западной провинции Анбар.

«В координации с разведывательным отделом командования операциями Аль-Джазира подразделения отдела военной разведки 7-й дивизии и силы 1-го полка 30-й мотострелковой бригады выдвинулись к обозначенным целям и захватили 6 лодок и мотоцикл, предназначенные для переброски боевиков», — сообщает Управление военной разведки.

Террористы ИГ, взаимодействуя со спящими ячейками в иракских городах, переправляли своих бойцов из пустыни Аль-Джазира на севере округа Эль-Каим в Сирийскую пустыню, на юге округа — в районы на берегах Евфрата, сообщает IQ News.

В последние годы террористы ИГ в течение месяца Рамадан организовывают кампании, получившие название «Атаки в Рамадан». Эти нападения включают атаки террористов-смертников в отдельных городах Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.