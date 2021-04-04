Невестка певицы Валерии показала первое купание ее внучки

Абу-Даби, 4 апреля. Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина встретила начало второго месяца весны в солнечном Дубае, куда девушка улетела вместе с дочерью Селин. Лиана искупала наследницу в бассейне.

Невестка Валерии рассказала в своем Instagram-аккаунте, как проводит время с маленькой Селин. Как выяснилось, трехмесячная внучка исполнительницы хита «Часики» уже учится плавать, однако пока лишь под чутким наблюдением и в заботливых руках родительницы.

Водные процедуры счастливой матери с крохой-дочкой попали на видео. На кадрах ролика, которым Шульгина поделилась с поклонниками, видно, как девушка плавает в бассейне рядом с Селин, удерживаемой на плаву миниатюрным надувным кругом. Позаботилась Шульгина и о голове ребенка, чувствительной к тепловому воздействию палящего солнца, укрыв ее очаровательной панамкой.

«А вот так проходят наши дни в Дубае. Каждый день плаваем, загораем, дышим свежим воздухом, слушаем шум моря и пение птичек», — рассказала Шульгина в описании к ролику.

Один из поклонников в комментариях под постом обратил внимание, что гораздо более безопасным для ребенка в столь раннем возрасте является купание с надувными наручниками и жилетом.

Звездная свекровь Шульгиной 2 апреля растрогала поклонников фотографией с сыном Арсением и невесткой Лианой. Певица поблагодарила их за рождение внучки Селин.