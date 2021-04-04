Международная группа ученых нашла достоверные сведения в описаниях «чудес» святых

Рим, 4 апреля. Описания житий и «чудес» святых содержат достоверные сведения об изменениях климата в Италии, выяснил международный коллектив исследователей.

Научную работу провели специалисты из Италии, Польши, Америки, Австралии и Германии. Они исследовали сталагмит из пещеры Ренелла, которая расположена в Северной Тоскане. Затем ученые проанализировали написанные в первом тысячелетии нашей эры жития итальянских святых.

Результаты показали, что в источниках есть достоверное описание окружающей среды и климата древней эпохи. Изучение минерала показало, что в VI веке в северной и центральной областях страны превалировала дождливая погода. Частично над территорией Римской империи преобладал влажный воздух, который шел из Северной Атлантики. Сравнение с текстами показало, что в «Диалогах о чудесах итальянских отцов» содержатся описания того, как святые останавливают дожди и наводнения. Исследователи сделали вывод, что жития можно применять как косвенный источник происходящего в прошлом.

До этого сообщалось, что Россия и другие государства должны принимать меры по ликвидации проблем, связанных с изменением климата. Таким мнением поделился глава Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.