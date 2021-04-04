Автомобили «тонут» под железнодорожным мостом в Екатеринбурге

Екатеринбург, 4 апреля. Участок трассы между кольцевой автодорогой и поселком Рудный стал опасным, поскольку теперь в нем тонут автомобили, передают очевидцы.

Под железнодорожным мостом в Екатеринбурге из-за интенсивного таяния снега образовалась огромная лужа, и проехать ее могут далеко не все машины. В социальных сетях пользователи иронизируют над «отчаянием» автовладельцев, которые на свой страх и риск топят машину в грязи.

Сотрудники городского управления Госавтоинспекции подтвердили журналистам, что проблема действительно есть. В настоящий момент водителей просят искать пути объезда и быть осторожными при прохождении опасного участка дороги.

Тем временем паводок затопил несколько домов в Базарном Карабулаке под Саратовом, сообщало Федеральное агентство новостей. Ситуация стремительно развивается из-за дождей и теплой погоды.