Бывшая жена Прилучного появилась в смелом образе на премии GQ

Москва, 4 апреля. Поклонники известной актрисы Агаты Муцениеце восхитились образом кумира на вручении модной премии GQ. Фотографию с красной дорожки артистка опубликовала в Instagram.

Мероприятие модного издания прошло в пятницу, 2 апреля. На торжестве награды получили самые яркие и стильные представители различных сфер. Бывшей супруге актера Павла Прилучного награда не досталась, но ей удалось привлечь к себе всеобщее внимание благодаря элегантному наряду.

Для выхода в свет Муцениеце надела черное атласное платье с рукавами-буфами, которое выгодно подчеркивает фигуру. Пикантность образу добавляют оголенные плечи актрисы.

«Очень стройная, элегантная, уверенная в себе, молодая, красивая наша Агата!»; «Прилучный должен кусать локти. Агата, вы сногсшибательны в вашем смелом и сексуальном образе»; «Просто Богиня! Нечего добавить», — отметили пользователи под фотографией.

После скандального развода с актером Павлом Прилучным летом прошлого года актриса стала все больше появляться на публичных мероприятиях. Ведущая детской версии шоу «Голос» восхитила зрителей элегантным и сексуальным образом. В новом выпуске она предстала в вечернем черном платье с экстремальным декольте.