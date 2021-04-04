Диетолог Круглова объяснила, как сахар влияет на работу мозга

Группа американских ученых провела серию экспериментов, которые показали, что употребление сладких напитков влияет на работу мозга у детей. Среди пагубных последствий ухудшение памяти и способности к обучению.

О влиянии сахара на организм и мозговую активность, корреспонденту ФАН рассказала врач Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

По ее словам, в действительности существуют исследования, подтверждающие, что избыток простых углеводов способен изменить работу мозга. И на то есть несколько причин.

«Как правило, если человек получает избыток простых углеводов, то ему недостает углеводов сложных. А это продукты, которые, помимо углеводов, содержат магний и витамины группы B, необходимые для центральной нервной системы и головного мозга», — о бъясняет нутрициолог.

Ухудшение интеллектуальных способностей может быть связано и с изменениями микрофлоры кишечника. Есть исследования, которые показывают, что даже непродолжительное использование диет с избытком простых углеводов и насыщенных жиров меняет состав микробиоты. Она становится менее разнообразной и напоминает микрофлору людей, страдающих ожирением и заболеваниями, связанными с нарушением обмена веществ.

«Есть даже такое понятие, как ось «кишечник — головной мозг», доказывающее, что кишечная микробиота и мозг связаны. Так что питание действительно может отражаться на интеллектуальных способностях», — г оворит врач Круглова.

Тем не менее результаты американских исследований акцентируют наше внимание на том, как сахар влияет на детский организм. Среди долгосрочных последствий диетолог, в первую очередь, выделяет риск возникновения и развития ожирения. И при этом советует следующее: до двух-трех лет ребенку вообще не следует употреблять рафинированный сахар. Получать его следует из фруктов, овощей и круп, где он представлен в натуральном составе. В дальнейшем же дневная норма добавленного сахара для малыша — н е более 10% от общей калорийности, то есть 20–25 грамм.

«Излишнее употребление сахара не только повышает риск ожирения, но и способствует формированию неправильных пищевых привычек и неполезных вкусовых предпочтений. Так что тут контроль обязательно должен быть», — п одчеркивает специалист по питанию.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что избыток сахаров влияет и на женскую красоту. ФАН писал о том, какие продукты женщинам следует включить в рацион, чтобы сохранить здоровье и привлекательность.