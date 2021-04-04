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Диетолог Круглова объяснила, как сахар влияет на работу мозга

Диетолог объяснила, как сахар влияет на работу мозга

Группа американских ученых провела серию экспериментов, которые показали, что употребление сладких напитков влияет на работу мозга у детей. Среди пагубных последствий ухудшение памяти и способности к обучению.

О влиянии сахара на организм и мозговую активность, корреспонденту ФАН рассказала врач Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

По ее словам, в действительности существуют исследования, подтверждающие, что избыток простых углеводов способен изменить работу мозга. И на то есть несколько причин.

«Как правило, если человек получает избыток простых углеводов, то ему недостает углеводов сложных. А это продукты, которые, помимо углеводов, содержат магний и витамины группы B, необходимые для центральной нервной системы и головного мозга», — объясняет нутрициолог.

Ухудшение интеллектуальных способностей может быть связано и с изменениями микрофлоры кишечника. Есть исследования, которые показывают, что даже непродолжительное использование диет с избытком простых углеводов и насыщенных жиров меняет состав микробиоты. Она становится менее разнообразной и напоминает микрофлору людей, страдающих ожирением и заболеваниями, связанными с нарушением обмена веществ.

«Есть даже такое понятие, как ось «кишечник головной мозг», доказывающее, что кишечная микробиота и мозг связаны. Так что питание действительно может отражаться на интеллектуальных способностях», — говорит врач Круглова.

Диетолог объяснила, как сахар влияет на работу мозга

Тем не менее результаты американских исследований акцентируют наше внимание на том, как сахар влияет на детский организм. Среди долгосрочных последствий диетолог, в первую очередь, выделяет риск возникновения и развития ожирения. И при этом советует следующее: до двух-трех лет ребенку вообще не следует употреблять рафинированный сахар. Получать его следует из фруктов, овощей и круп, где он представлен в натуральном составе. В дальнейшем же дневная норма добавленного сахара для малыша — не более 10% от общей калорийности, то есть 20–25 грамм.

«Излишнее употребление сахара не только повышает риск ожирения, но и способствует формированию неправильных пищевых привычек и неполезных вкусовых предпочтений. Так что тут контроль обязательно должен быть», — подчеркивает специалист по питанию.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что избыток сахаров влияет и на женскую красоту. ФАН писал о том, какие продукты женщинам следует включить в рацион, чтобы сохранить здоровье и привлекательность.  

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