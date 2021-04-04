Звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов рассказал о трагической смерти брата

Москва, 4 апреля. Известный российский актер Виктор Логинов в эфире программы «Звезды сошлись» откровенно рассказал о смерти брата, которого ему не удалось спасти.

Причиной смерти родственника артиста стал инсульт, который он получил в 37 лет. В момент, когда брату стало плохо, Логинов был на работе за несколько тысяч километров и не смог приехать на помощь. В день выезда артиста у брата случился второй инсульт, который привел к скоропостижной смерти.

Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала, что его брат всегда следил за своим здоровьем — не пил, не курил. Но к смерти привела высокая загруженность на работе, стресс и приобретенная гипертония. Спустя годы Логинов до сих пор считает, что мог спасти брата, если бы ему удалось вовремя приехать.

«Я считаю, что если бы я успел приехать... наверное, я бы успел вытащить его... но я не успел. Это был человек... всегда готов был прийти на помощь, помочь советом. Человек, рядом с которым я чувствовал себя не одиноко», — рассказал актер.

В конце прошлого года Логинов обрел долгожданное счастье. Актер в четвертый раз женился, его избранница Мария Гуськова младше него на 22 года. Однако вместе с молодой супругой артист чувствует себя спокойно и даже мечтает о еще одном ребенке.