Меры поддержки россиян на Украине обсудят в Госдуме, МИД и Россотрудничестве

Москва, 4 апреля. Депутаты Госдумы обсудят с МИД РФ и Россотрудничеством меры поддержки россиян на Украине, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Соответствующее решение принято после санкций Украины. Володин назвал ограничения против граждан РФ и ведомств страны со стороны Киева «примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом». Председатель Госдумы считает, что таким образом Украина подражает своим покровителям.

«Санкции против государственного учреждения — Россотрудничества, смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества, — случай беспрецедентный», — пишет политик в Telegram-канале.

Обсуждение ситуации пройдет с участием всех парламентских партий, чтобы каждая рассказала о своем опыте и высказала предложения по реализации гуманитарных программ и сотрудничества, заключил спикер ГД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении ограничительных мер к ряду компаний. В санкционный список вошли Россотрудничество, «Волга-Днепр» и некоторые другие компании. Их подозревают в якобы причастности к контрабанде.