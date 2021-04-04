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США не приводили войска в высшую степень боеготовности из-за Донбасса

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США не приводили войска в высшую степень боеготовности из-за Донбасса

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Военная активность

Издание The New York Times сообщило о повышении готовности американских войск в Европе до наивысшего уровня на фоне обострения в Донбассе. Однако ряд российских СМИ неверно истолковал это сообщение, заявив о приведении ВС США в «максимальную степень боевой готовности».

Ключевая фраза в статье американского издания — «watch level». Это значит, что речь идет про уровни готовности WATCHCON, которые не являются степенями боеготовности в привычном для обывателя понимании и подразумевают усиление только разведывательной деятельности.

Если бы была введена высшая степень именно боеготовности ВС США, то, проще говоря, это бы означало, что солдаты уже сидят на танках и готовы выдвигаться прямо сейчас. Естественно, ничего подобного на фоне Донбасса у американцев в Европе не происходит.

США не приводили войска в высшую степень боеготовности из-за Донбасса

Более того, высшая степень боеготовности вводится в ВС США, только когда Вашингтон находится на грани неминуемого крупномасштабного конфликта с применением ядерного оружия. Она объявлялась лишь однажды — во время учений НАТО 1983 года Able Archer. А почти всю холодную войну американцы провели в степени боеготовности всего лишь на одну выше, чем при мирном времени.

Описанное выше называется в ВС США степенями DEFCON. Есть еще у американцев и REDCON. Речь могла бы идти и про их высшую степень, но это тоже бы означало готовность экипажей «Абрамсов» прямо сейчас ознакомиться с пейзажами юго-востока Украины, что в корне неверно.

В Прибалтике будут размещены истребители F-35 ВВС Италии. В мае они заменят четверку итальянских Eurofighter Typhoon, дежурящих сейчас на литовской авиабазе Зокняй в рамках натовской программы Балтийского воздушного патрулирования. Об этом заявил заместитель главы итальянского оборонного ведомства Джорджо Муле по итогам переговоров с замминистра обороны Литвы Маргирисом Абукявичусом.

Это станет первым случаем привлечения к дежурству на Балтике истребителей 5-го поколения. До этого F-35 отмечались только в аналогичной программе НАТО по патрулированию воздушного пространства Исландии.

Военнослужащие 104 бригады логистической поддержки ВС Великобритании прошли курсы по вождению американских образцов военной техники. Обучение прошло в рамках подготовки к учению ВС США Defender Europe 2021. Британское подразделение примет участие в разгрузке американской техники, которая в этом месяце будет доставлена в европейские порты с континентальной части США.

В Германии прошла официальная ротация бригад армейской авиации сухопутных войск США по плану операции Atlantic Resolve. К исполнению обязанностей по предназначению приступила 1-я бригада армейской авиации 1-й пехотной дивизии США, чья техника перебрасывалась в Европу последний месяц с небольшим. Портами разгрузки стали греческий Александруполис и французский Дюнкерк. Вертолетные группы бригады размещены в Германии, Польше, Латвии и Румынии сроком на девять месяцев.

На Украине прошла ротация военнослужащих ВС Канады в рамках операции UNIFIER. Одиннадцатый по счету контингент в составе 200 военнослужащих традиционно пробудет в республике ближайшие шесть месяцев.

Важно помнить, что помимо подготовки украинской армии британские военнослужащие активно пропагандируют натовские взгляды на жизнь среди местного населения, преимущественно, молодежи.

США не приводили войска в высшую степень боеготовности из-за Донбасса

По информации СNN, этим летом Пентагон проведет секретные виртуальные учения, на которых будут отрабатываться сценарии вооруженного конфликта с участием России или Китая. По данным издания, сценарии будут основаны на реальной обстановке и могут предусматривать, например, наступление РФ на страны Балтии, обострение обстановки в Арктике или вторжение КНР на Тайвань.

Военно-политические отношения

Европейцы не хотят полагаться на США в военной сфере и воевать с Россией или Китаем. Такие выводы следуют из результатов социального опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям среди 15 тыс. человек в десяти странах ЕС.

По полученным данным, две трети опрошенных указали на важность того, чтобы Европа сама заботилась о своем оборонном потенциале, а не полагалась в этом вопросе на Вашингтон. Такая позиция наиболее выражена в Португалии (72%), Швеции (71%), Испании (71%), Франции (70%) и Польше (69%). Исследование также показало, что в случае конфликта США с Россией или Китаем многие европейцы предпочитают сохранять нейтралитет. Конкретные цифры не приводятся.

Достоверность приведенных показателей, как в случае с любым опросом, недоказуема. Однако если они верны хотя бы процентов на 60-70, то тенденция хорошая. Правда, учитывая количество американских военных объектов в регионе, остаться европейцам в стороне, конечно, не получится. Как бы сильно они этого ни хотели.

США не приводили войска в высшую степень боеготовности из-за Донбасса

Литва, Латвия и Швеция выделили деньги через специальный натовский фонд на закупку IT-оборудования для управления трансформации Минобороны Молдавии. За последнее время это не первый знак внимания Кишиневу со стороны атлантистов. В январе при поддержке НАТО в структуре вооруженных сил республики был создан Центр реагирования на киберинциденты.

Строительство вооруженных сил

Военная разведка Литвы подписала договор с Каунасским технологическим университетом (КТУ). Он предполагает проведение совместной научно-исследовательской деятельности, а также дает возможность студентам вуза проходить стажировки в разведывательной службе с последующим трудоустройством.

Это первое подобное соглашение для литовской разведки за 30 лет ее работы. Однако для КТУ заинтересованность в его кадрах не в новинку. В прошлом году американская компания Baltic Defense Industries (региональная дочка NBS Security) заключила с университетом контракт на поставку себе инженеров после окончания их обучения. По договору к 2023 году в интересах американского военно-промышленного комплекса будут работать 30 литовских выпускников КТУ.

ВМС США заказали строительство 10-й атомной подводной лодки класса «Вирджиния». Оно начнется к 2024 году. В 2019-м ВМС подписали контракт на производство девяти подлодок данного типа с возможностью расширения заказа до десяти единиц. Теперь итоговая стоимость контракта составляет 24,1 млрд долларов.

Великобритания модернизирует 44 системы реактивного залпового огня MLRS M270 до версии MLRS-ER. Это увеличит дальность их стрельбы с 84 до 150 км, а также позволит им осуществлять пуски разрабатываемой в США оперативно-тактической ракеты PrSM. Данные по ее максимальной дальности разнятся, но она будет однозначно выше, чем у ракет ATACMS (300 км), используемых сегодня. Модернизацию первой партии начнут в марте 2022 года. Системы стоят на вооружении 26-го артиллерийского полка ВС Великобритании.

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