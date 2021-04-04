США не приводили войска в высшую степень боеготовности из-за Донбасса

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Военная активность

Издание The New York Times сообщило о повышении готовности американских войск в Европе до наивысшего уровня на фоне обострения в Донбассе. Однако ряд российских СМИ неверно истолковал это сообщение, заявив о приведении ВС США в «максимальную степень боевой готовности».

Ключевая фраза в статье американского издания — «watch level». Это значит, что речь идет про уровни готовности WATCHCON, которые не являются степенями боеготовности в привычном для обывателя понимании и подразумевают усиление только разведывательной деятельности.

Если бы была введена высшая степень именно боеготовности ВС США, то, проще говоря, это бы означало, что солдаты уже сидят на танках и готовы выдвигаться прямо сейчас. Естественно, ничего подобного на фоне Донбасса у американцев в Европе не происходит.

Более того, высшая степень боеготовности вводится в ВС США, только когда Вашингтон находится на грани неминуемого крупномасштабного конфликта с применением ядерного оружия. Она объявлялась лишь однажды — во время учений НАТО 1983 года Able Archer. А почти всю холодную войну американцы провели в степени боеготовности всего лишь на одну выше, чем при мирном времени.

Описанное выше называется в ВС США степенями DEFCON. Есть еще у американцев и REDCON. Речь могла бы идти и про их высшую степень, но это тоже бы означало готовность экипажей «Абрамсов» прямо сейчас ознакомиться с пейзажами юго-востока Украины, что в корне неверно.

В Прибалтике будут размещены истребители F-35 ВВС Италии. В мае они заменят четверку итальянских Eurofighter Typhoon, дежурящих сейчас на литовской авиабазе Зокняй в рамках натовской программы Балтийского воздушного патрулирования. Об этом заявил заместитель главы итальянского оборонного ведомства Джорджо Муле по итогам переговоров с замминистра обороны Литвы Маргирисом Абукявичусом.

Это станет первым случаем привлечения к дежурству на Балтике истребителей 5-го поколения. До этого F-35 отмечались только в аналогичной программе НАТО по патрулированию воздушного пространства Исландии.

Военнослужащие 104 бригады логистической поддержки ВС Великобритании прошли курсы по вождению американских образцов военной техники. Обучение прошло в рамках подготовки к учению ВС США Defender Europe 2021. Британское подразделение примет участие в разгрузке американской техники, которая в этом месяце будет доставлена в европейские порты с континентальной части США.

В Германии прошла официальная ротация бригад армейской авиации сухопутных войск США по плану операции Atlantic Resolve. К исполнению обязанностей по предназначению приступила 1-я бригада армейской авиации 1-й пехотной дивизии США, чья техника перебрасывалась в Европу последний месяц с небольшим. Портами разгрузки стали греческий Александруполис и французский Дюнкерк. Вертолетные группы бригады размещены в Германии, Польше, Латвии и Румынии сроком на девять месяцев.

#PSA | The 101st Combat Aviation Brigade has officially transferred authority over to the 1st Combat Aviation Brigade, 1st Infantry Division, on April 01, 2021, at Storck Barracks.#Abovethefirst #WeareNATO #StrongerTogether



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На Украине прошла ротация военнослужащих ВС Канады в рамках операции UNIFIER. Одиннадцатый по счету контингент в составе 200 военнослужащих традиционно пробудет в республике ближайшие шесть месяцев.

Важно помнить, что помимо подготовки украинской армии британские военнослужащие активно пропагандируют натовские взгляды на жизнь среди местного населения, преимущественно, молодежи.

По информации СNN, этим летом Пентагон проведет секретные виртуальные учения, на которых будут отрабатываться сценарии вооруженного конфликта с участием России или Китая. По данным издания, сценарии будут основаны на реальной обстановке и могут предусматривать, например, наступление РФ на страны Балтии, обострение обстановки в Арктике или вторжение КНР на Тайвань.

Военно-политические отношения

Европейцы не хотят полагаться на США в военной сфере и воевать с Россией или Китаем. Такие выводы следуют из результатов социального опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям среди 15 тыс. человек в десяти странах ЕС.

По полученным данным, две трети опрошенных указали на важность того, чтобы Европа сама заботилась о своем оборонном потенциале, а не полагалась в этом вопросе на Вашингтон. Такая позиция наиболее выражена в Португалии (72%), Швеции (71%), Испании (71%), Франции (70%) и Польше (69%). Исследование также показало, что в случае конфликта США с Россией или Китаем многие европейцы предпочитают сохранять нейтралитет. Конкретные цифры не приводятся.

Достоверность приведенных показателей, как в случае с любым опросом, недоказуема. Однако если они верны хотя бы процентов на 60-70, то тенденция хорошая. Правда, учитывая количество американских военных объектов в регионе, остаться европейцам в стороне, конечно, не получится. Как бы сильно они этого ни хотели.

Литва, Латвия и Швеция выделили деньги через специальный натовский фонд на закупку IT-оборудования для управления трансформации Минобороны Молдавии. За последнее время это не первый знак внимания Кишиневу со стороны атлантистов. В январе при поддержке НАТО в структуре вооруженных сил республики был создан Центр реагирования на киберинциденты.

@Lithuanian_MoD, together with Latvia and Sweden, has made the financial contribution to the NATO Capacity Building Trust Fund project, for the acquisition of the IT equipment so necessary for the Transformation Directorate of the Ministry of Defence of the Republic of Moldova???????? pic.twitter.com/cXHjIoB99h — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) March 29, 2021

Строительство вооруженных сил

Военная разведка Литвы подписала договор с Каунасским технологическим университетом (КТУ). Он предполагает проведение совместной научно-исследовательской деятельности, а также дает возможность студентам вуза проходить стажировки в разведывательной службе с последующим трудоустройством.

Это первое подобное соглашение для литовской разведки за 30 лет ее работы. Однако для КТУ заинтересованность в его кадрах не в новинку. В прошлом году американская компания Baltic Defense Industries (региональная дочка NBS Security) заключила с университетом контракт на поставку себе инженеров после окончания их обучения. По договору к 2023 году в интересах американского военно-промышленного комплекса будут работать 30 литовских выпускников КТУ.

ВМС США заказали строительство 10-й атомной подводной лодки класса «Вирджиния». Оно начнется к 2024 году. В 2019-м ВМС подписали контракт на производство девяти подлодок данного типа с возможностью расширения заказа до десяти единиц. Теперь итоговая стоимость контракта составляет 24,1 млрд долларов.

Великобритания модернизирует 44 системы реактивного залпового огня MLRS M270 до версии MLRS-ER. Это увеличит дальность их стрельбы с 84 до 150 км, а также позволит им осуществлять пуски разрабатываемой в США оперативно-тактической ракеты PrSM. Данные по ее максимальной дальности разнятся, но она будет однозначно выше, чем у ракет ATACMS (300 км), используемых сегодня. Модернизацию первой партии начнут в марте 2022 года. Системы стоят на вооружении 26-го артиллерийского полка ВС Великобритании.