Дамаск, 4 апреля. Российская и сирийская комиссии по возвращению беженцев САР сделали официальное заявление о том, что происходит в лагерях. По их данным, Вашингтон препятствует возвращению сирийцев на освобожденные от боевиков территории, сообщает «ПолитНавигатор».

Американские военные нарочно ухудшают условия пребывания в лагерях. В особенности это можно заметить в лагере Аль-Хол. Представители США совершают поставки оружия и боеприпасов напрямую боевикам ИГ1, совершающим массовые убийства мирных сирийцев на территории лагеря. В 2017 году группировка «Исламское государство»1 была разбита российскими войсками, но Вашингтон продолжает помогать остаткам бандформирований. Таким образом, при помощи радикалов, американское командование спокойно осуществляет контрабанду сирийской нефти.

Совместные усилия сирийской и российской комиссий направлены на возвращение беженцев в свои дома и на восстановление мирной жизни в освобожденных регионах.

«Правительство САР уделяет особое внимание борьбе с распространением пандемии коронавируса, стабилизации условий в области безопасности, обеспечению возможностей трудоустройства для граждан и восстановлению экономики, жилья и инфраструктуры», — написано в заявлении.

Также США и их союзники по-прежнему препятствуют возвращению сирийских беженцев из соседних государств.

Все дело в том, что незаконные санкции со стороны США против САР не дают реализоваться крупным экономическим проектам, которые должны создать для сирийцев новые рабочие места.

Стороны подтвердили, что американское присутствие в Сирии и поддержка США боевиков в лагерях приведет к росту террористической активности в регионе. Комиссии призвали международное сообщество сосредоточиться на предоставлении реальной помощи простым сирийцам.

Ранее сообщалось, что на Ближнем Востоке продолжается война между представителями различных религиозных и национальных конфессий. Но очевидно, что развязали ее вовсе не местные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.