Прага, 4 апреля. Тендер на строительство нового энергоблока на чешской АЭС «Дукованы» прокомментировали в посольстве США в Праге.

Российская госкорпорация «Росатом» претендует на участие в данном конкурсе. Кроме нее — американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP, а вот китайская China General Nuclear Power уже получила отказ. Пресс-секретарь американского посольства в Чехии Гриффин Розелл заявил, что решение лежит исключительно на Варшаве, при этом Вашингтон настоятельно призвал руководство страны вести прозрачную процедуру отбора, приоритетом которой выступит национальная безопасность.

Как напомнил Розелл, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее выступил с утверждением, что Москва и Пекин якобы «используют доступ к критически важным ресурсам» государств, их рынкам и технологиям, чтобы впоследствии «оказать давление» на союзников Белого дома и «вбить клин».

Вашингтон на протяжении долгого времени рассматривает Европу в качестве автоматического геополитического приложения к США, уверен российский сенатор Алексей Пушков.