Гастроэнтеролог перечислил причины постоянного урчания в животе

Москва, 4 апреля. Постоянное урчание в животе может быть вызвано несколькими факторами, например, голодом, медленным или неполным пищеварением.

Определенная пища тоже может стать причиной этого физиологического явления. Об этом рассказала врач гастроэнтеролог-гепатолог московской городской клинической больницы им. Виноградова Ольга Аришева.

«Урчание в животе сопровождает нас на протяжении всей жизни. Иногда это связано с приемом определенных продуктов, богатых клетчаткой», — объяснила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Урчание часто вызывают бобовые, капуста и кабачки. Дело в том, что в этих продуктах содержится много пищевых волокон, добавила Аришева.

В некоторых случаях урчание ставит людей в неловкое положение. Чтобы этого избежать, одна японская компания создала съедобный блокнот. Когда человек его открывает, предмет издает громкий звук. А если нет возможности перекусить, можно съесть несколько съедобных, но безвкусных листков блокнота, чтобы «успокоить» желудок.

Заслуженный врач России Юрий Кремнев ранее перечислил продукты для поддержания здоровья сердца. Чаще всего следует употреблять морепродукты, рыбу, зелень и оливковое масло.