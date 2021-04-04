Sina: армии США не хватит сил для захвата военных баз России

Пекин, 4 апреля. Армия США сильно недооценивает возможности российских военных, что может обернуться для нее серьезными проблемами.

К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sina. Они напомнили, что недавно американские военные специалисты представили доклад, согласно которому армия США якобы способна всего за несколько дней нейтрализовать большинство российских военных баз. По мнению издания, американцы сильно ошибаются, потому что им не хватит для этого сил, передает «ПолитРоссия».

«Существует мнение, что США могут всего за семь дней нейтрализовать большинство российских военных. С этими выводами сложно согласиться, более того, сами американцы в это не верят», — говорится в публикации.

Авторы статьи уверены, что одержать победу над Россией на суше практически невозможно. Они отметили, что для подобной войны США придется мобилизовать несколько миллионов человек, потому что имеющейся на данный момент численности американских войск недостаточно.

Все это означает, что с Россией бессмысленно вести классическое военное противостояние. В этой связи у США есть лишь один выход — ядерное оружие. Однако РФ также является ядерной державой, и ее ответный удар будет иметь фатальные последствия для США.

Ранее ученые заявили, что первые несколько часов военного конфликта США с Россией обернутся огромными жертвами, могут погибнуть 90 миллионов человек.