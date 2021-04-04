Александр Панайотов рассказал о сложностях на шоу «Точь-в-точь»

Москва, 4 апреля. Известный певец и автор-исполнитель Александр Панайотов поделился впечатлениями от своего участия в шоу Первого канала «Точь-в-точь», прийти на которое долгое время не решался.

Исполнитель хита «Чувствовать тебя» на многочисленные предложения принять участие в проекте отвечал отказом, однако в конечном итоге все же решился. Этому, по словам Панайотова, поспособствовало то обстоятельство, что среди заявленных конкурсантов значилась его подруга Мария Зайцева — это, по словам певца, его и подкупило.

Не так давно Панайотов признался, что почувствовал себя плохо, выступая в образе Софии Ротару. Исполнитель объяснил, что несколько часов ходил в массивном парике, будучи при этом облаченным в поролоновое тело.

«На твое лицо наносят тонны пластического грима. Если ты изображаешь полного персонажа, на тебя надевают еще поролоновое тело. В туалет не сходить, пить и есть нельзя. Если широко откроешь рот — грим может поползти», — поведал артист в интервью «СтарХиту».

Несмотря на это, Панайотову понравилось выступать в образе Софии Ротару. Певец уточнил, что стал единственным мужчиной, переодевшимся в женщину, в минувших выпусках шоу. Это, по словам исполнителя, стало для него интересным экспериментом.

Александр Панайотов ранее оценил свои шансы на успех в международном песенном конкурсе «Евровидение», на который пытается пробиться не первый год.