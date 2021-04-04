Российский рынок коммерческой недвижимости восстанавливается после пандемии

Москва, 4 апреля. Рынки коммерческой недвижимости фиксируют постепенное восстановление после шоков коронавирусной пандемии в прошлом году.

Об этом стало известно из материала «Коммерсанта». Вакантность объектов недвижимости стрит-ретейла в центре Москвы по итогам первого квартала 2021 года составила 14,8%, прибавив 0,1 п. п. относительно конца 2020 года. Число закрытий арендаторов в отчетный период было в три раза ниже показателей второго и третьего кварталов прошлого года.

«Скачок закрытий рынок пережил в третьем квартале прошлого года», — считают аналитики.

Вакантность помещений на торговых улицах Санкт-Петербурга увеличилась в первом квартале на 0,2 п. п., до 11,3%. На Невском проспекте бизнес «чувствует себя уверенно», при этом арендные ставки не поменялись ни в Северной столице, ни в Москве. Активность офисных арендаторов в столице России сегодня находится на довольно высоком уровне: аналитики ждут дальнейший рост количества новых сделок.

В пресс-службе Российского совета торговых центров ранее рассказали Федеральному агентству новостей, как изменилась покупательная активность после пандемии. Посещаемость ТЦ возвращается к докризисным показателям, выяснили журналисты.