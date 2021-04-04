Брат Екатерины Варнавы предложил сделать артистке «инъекцию в мозг»

Москва, 4 апреля. Старший брат известной актрисы Екатерины Варнавы стал участником нового выпуска шоу «Звезды сошлись». В эфире программы мужчина раскритиковал родственницу и ее внешность.

Свою личную жизнь экс-участница Comedy Woman тщательно скрывает от поклонников и представителей СМИ. Коллега артистки по юмористической сцене Наталья Медведева рассказала, что знала о брате подруги. Она отметила, что в детстве старшие родственники дразнили Варнаву, обзывая обезьяной.

Юмористка росла в семье с двумя братьями, одного из них она похоронила год назад. Участник программы «Звезды сошлись» Алексей старше своей знаменитой родственницы на десять лет. По его словам, именно он в детстве занимался ее воспитанием.

В студии НТВ гость рассказал, что ему не нравятся внешние перемены в облике сестры. Он уверен, что Варнава должна была оставаться естественной, такого же мнения придерживается и мама звезды. Особенно родственника удивил тот факт, что юмористка сменила цвет глаз.

«Думал, линзы, а оказывается, сейчас есть какие-то передовые технологии. Я противник. Если бы она меня слушала, то я бы ей сделал ей инъекцию в мозг, чтобы она такими вещами не занималась», — твердо заявил брат Варнавы.

Поклонники артистки давно подозревают ее в злоупотреблении пластическими операциями. Новый снимок Екатерины Варнавы в Instagram произвел настоящий фурор.