Украинцы раскрыли хитрость, как собираются попасть летом в Крым во время карантина

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году полуостров посетили миллионы украинцев — только за 2018 и 2019 годы в республике отдохнуло 2,1 млн граждан соседней страны. Из-за пандемии количество людей, пересекающих северную границу Крыма со стороны Украины, снизилось, однако они все равно массово едут в республику, несмотря на то, что границы закрыты.

Корреспондент ФАН поговорил с несколькими туристами из сопредельного государства и выяснил, почему люди выбирают отдых в Крыму, а не южный берег Украины. Они также рассказали, как практически любому украинцу можно посетить полуостров, даже если у людей нет достаточных оснований для пересечения границы.

«Из-за коронавируса посещать Крым стало сложнее, потому что теперь нужен отрицательный тест на COVID-19, основания, чтобы вас пустили на полуостров, деньги на счету и многое другое. По этому поводу есть много тематических форумов и фирм, которые занимаются оформлением документов, поэтому особых проблем возникнуть ни у кого не должно», — отметил Александр, житель Киева.

По его словам, чтобы попасть в Крым без оснований, если в республике нет родственников по первой линии и так далее, то можно обратиться в частную клинику за направлением на лечение либо реабилитацию после коронавируса. Затем необходимо просто забронировать на полуострове лечение в одном из санаториев, после чего здравница вышлет приглашение в электронном виде, которое можно предъявить на границе.

«Так многие поступают, чтобы оказаться в Крыму, но у многих людей все же есть родственники по первой линии, что максимально упрощает всю процедуру. Почему не отдыхаем у себя? У меня в Крыму очень много друзей. Еще тут совсем другая атмосфера, чем была когда-то, ведь я Крым начал посещать еще ребенком — меня сюда отправляли в летние лагеря, даже в «Артеке» был. Вообще я стараюсь хотя бы раз в два года приезжать в Крым на отдых, потому что для меня это любимое место. У нас же на Украине практически нет курортов, да и не нравятся они никому особо из-за того, что все старое, грязное. На полуострове, конечно, сейчас многое изменилось, и я рад, что в положительную сторону», — сказал собеседник ФАН.

Жительница Полтавы Варвара более подробно объяснила, почему украинцы выбирают именно полуостров, а не Украину в качестве места для отдыха. Она отметила, что людям всегда очень интересно посмотреть, что же на самом деле происходит в российском Крыму.

«Понимаете, у нас очень много пропаганды на этот счет. Нам днем и ночью рассказывают всякое, что аж противно слушать, особенно когда ты знаешь, как дела тут обстоят на самом деле. А попытаешься рассказать правду, так тебя в «сепаратисты» запишут, и это как минимум. У многих тут родственники, чьи-то могилы, друзья, недвижимость, один из супругов может быть крымчанином. То есть причин у украинцев посещать полуостров очень много, поверьте. У нас люди живут отдельно от той политики, которая появилась на Украине после 2014 года, и это факт. Не все, конечно, но подавляющее большинство. Я думаю, что если бы отдых и сама поездка в Крым были немного дешевле, то сюда бы ехало еще больше украинцев», — подчеркнула Варвара.

По ее мнению, люди выбирают место отдыха, исходя из того, сколько у них есть денег, потому что мало кто хочет проводить отпуск или свободное время в Геническе, например. Варвара говорит, что на украинских курортах очень слабо развита инфраструктура, хотя и там постепенно начинают что-то приводить в порядок.

«Все-таки Крым — это место, в которое ты влюбляешься, поэтому люди сюда едут из года в год, несмотря на все трудности. На Украине тоже есть свои курорты, но их даже нельзя сравнивать с тем, что есть здесь, на полуострове: уникальная природа, Черное море, горы, замечательные люди», — сказала жительница Полтавы.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что туристы спешно бронируют жилье уже в поселках Крыма, потому что свободных мест практически не осталось.