Олич привел ЦСКА к победе над «Тамбовом»

Саранск, 4 апреля. ФК «Тамбов» потерпел поражение в домашнем матче против футболистов московского ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Саранске сегодня, 4 апреля, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Стоит отметить, что это был первый матч ЦСКА под руководством хорвата Ивицы Олича, который сменил белоруса Виктора Ганчаренко на посту главного тренера.

По итогам 24 туров ЦСКА идет со счетом 43 очка, что позволило команде подняться на четвертую строчку в турнирной таблице. «Тамбов» с 13 очками замыкает список. В пятницу, 2 апреля, стало известно, что хорват Ивица Олич включен в заявку столичного ЦСКА на Российскую премьер-лигу.