Соседи спасли девочку, которую избивали и держали на привязи в квартире. ФАН-ТВ

Страшная история произошла в небольшом российском городе Новошахтинске. Супруги Лариса Буренко и Евгений Балашов узнали, что их соседи издевались над малолетней девочкой.

24-летняя мать ребенка жила с 23-летним супругом. Молодая пара не выпивала, однако воспитанием девочки не занималась.

«Этот Иван больной на голову, у него шизофрения, вроде как, есть справка. По Юле не скажешь, что она больная, но о том, что она участвовала в жизни дочери, я не слышала», — поделилась Буренко.

Лариса Буренко случайно узнала об издевательствах над ребенком. Однажды она пришла к паре за сахаром и увидела лежащую на полу девочку. Отчим поспешил показать соседке фотографию, на которой запечатлена исхудавшая малышка и заявил, что та анорексичка.

«Я говорю: «Да вы что? Она не анорексичка. Вы ее что, не кормите? — Нет-нет, – говорит: мы ее кормим». Меня просто это все задело. Эти крики постоянные», — сообщила Лариса Буренко.

Тогда Лариса предположила, что ребенка, действительно, не кормили, а позже выяснилось, что его избивали. Отчим девочки показывал Евгению Балашову следы от ударов на руках, которые, по его же словам, он получил, когда бил падчерицу.

Однажды Лариса Буренко и ее супруг увидели родителей девочки во дворе в компании друзей. В этот момент соседи решили помочь малышке и вызвали ее родного отца.

«Пока [родители девочки] на улице сидели отдыхали, [мы] подобрали момент, вызвали [родного] отца девочки, и отец уже произвел действия, решил все там», — рассказал Евгений Балашов.

Оказалось, что в квартире девочка осталась одна — лежала на матрасе связанная с кровоподтеками от веревок на руках. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей. Следователи проводят проверку, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору».