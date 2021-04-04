В США назвали глупой идею разместить ракеты большой дальности на Тихоокеанском побережье

Вашингтон, 4 апреля. Американский генерал раскритиковал идею разместить ракеты большой дальности, способные уничтожить оборону Китая, на Тихоокеанском побережье США.

Глава глобального ударного командования ВВС США генерал Тимоти Рэй в подкасте института Митчелла назвал идею размещения ракет большой дальности на побережье Тихого океана дорогой, дублирующей и глупой.

«Департамент, у вас есть деньги, чтобы пойти на это? Это глупо. Я просто думаю, что это глупая идея — пойти и вложить такие деньги на это», — утверждает американский военнослужащий.

Он согласился со своими коллегами в командовании ВВС США, отметив, что бомбардировочная авиация более эффективна, если Пентагон намерен проникнуть в воздушное пространство противника и подавить его противоракетную оборону. Тимоти Рэй также обратил внимание на дороговизну проекта Сухопутных войск Соединенных Штатов, напомнив, что в 2022 году на вооружении ВВС должна появиться первая гиперзвуковая ракета.

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