Киев, 4 апреля. Гражданка Украины Лиза Василенко, переехавшая в Россию, рассказала о преображении ее жизни после переезда в другую страну.

По ее словам, спустя годы после Майдана у молодого поколения отсутствуют какие-либо перспективы на Украине. Молодая актриса и тиктокерша поделилась своими впечатлениями от изменений в жизни после того, как она сбежала из Киева в Москву. Она подчеркнула, что столицы двух государств отличаются, как «небо и земля».

Девушка отметила, когда если с ней «случается какая-то ерунда», то она думает, что лучше умереть в России, чем на Украине.

Она рассказала, что после переезда в Российскую Федерацию радикалы внесли ее данные в базу заблокированного на территории РФ сайта «Миротворец», где ее обвиняют в провокационной деятельности и «предательстве» Украины.

Ранее пятнадцатилетняя гражданка Украины сообщила в Сети о своей нелюбви к украинскому языку, после чего была подвержена травле. Видеоролик из социальных сетей удалили, а личные данные девушки добавили на сайт «Миротворец».