Пекин, 4 апреля. Американцы начали действовать слишком нагло по отношению к России и могут поплатиться за свое пренебрежение, утверждают аналитики китайского издания Sohu.

Авторы публикации напомнили о недавнем призыве США в адрес стран Черноморского региона — Вашингтон предложил им объединиться против России, чтобы уменьшить влияние Москвы. Перевод материала приводит «ПолитРоссия».

«В США хотят, чтобы Россия чувствовала себя неуютно в Черном море, но их собственный «задний двор» скоро может загореться», — пишут китайские журналисты.

Обозреватели Sohu полагают, что пока американские военные устраивают провокации в Черном море, они упускают из виду происходящее на «заднем дворе» США в Аляске. Известно, что Россия увеличила активность в указанном регионе в прошлом году — так, например, российские истребители могут на протяжении нескольких часов проводить время в зоне действия американской ПВО. Следовательно, любой необычный ход Вашингтона у российских границ чреват жестким ответом на Аляске.

По мнению журналистов из КНР, если Соединенные Штаты хотят заставить Россию некомфортно чувствовать себя в Черном море, Вашингтону придется столкнуться с аналогичной проблемой, когда на Аляске «случится переполох». В связи с этим эксперты Sohu рекомендуют американцам оценить риски, прежде чем отправлять еще один эсминец к российскому побережью.

Ранее военные эксперты назвали учения Северного флота про противовоздушной обороне в Арктике предупреждением для США.