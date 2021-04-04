Хуситы нашли новых сторонников

Сана, 4 апреля. Группа офицеров и солдат бригады «Йеменские ястребы» (Сукур аль-Яман) из состава правительственных сил дезертировала со своих позиций и, прибыв в Сану, объявила о присоединении к своим вчерашним противникам — хуситам. Среди офицеров замечен командир второго батальона и один из его заместителей в звании майора.

Дезертирство распространено в армии, подконтрольной президенту Мансуру Хади: причинами бегства военнослужащих становятся низкие зарплаты и несвоевременная их невыплата, общая деморализация и низкий уровень боевого духа, а также тяжелые условия службы.