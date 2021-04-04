Глава Росавиации Нерадько исключил резкий скачок цен на авиабилеты

Москва, 4 апреля. Стоимость билетов на самолеты по мере возобновления не будет резко увеличиваться, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Авиаперевозки за рубеж постепенно восстанавливаются, что оказывает положительное влияние на операционную деятельность компаний в отрасли. Учитывая данный фактор, скачкообразного изменения тарифов на авиабилеты не ожидается, заверил Нерадько. При этом перед высоким летним сезоном цены могут вырасти. Сезонное подорожание является традиционным из-за увеличения спроса на билеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям.

По данным авиакомпаний, продажи на период апрель–июнь 2021 года были в цене ниже на 7%, чем в аналогичный период 2019 года.

«Напомню, летом прошлого года было значительное снижение цен», — сообщил Нерадько в интервью «Российской газете».

Также глава Росавиации предложил возобновить субсидирование компаний в отрасли, чтобы частично компенсировать им постоянные траты, в основном на зарплату сотрудникам. В 2020 году эту мера уже действовала, и тогда сумма ставки на одного «потерявшегося» пассажира составляла 685 рублей.