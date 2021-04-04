Россиянам назвали правила удачных покупок на ярмарках выходного дня

Москва, 4 апреля. Соблюдение ряда простых правил позволит выбрать продукты хорошего качества. Диетолог Евгений Арзамасцев составил рекомендации для удачных покупок на ярмарках выходного дня.

На ярмарках, как правило, можно закупиться различными продовольственными товарами и сельхозпродукцией российского и зарубежного производства. По словам специалиста, не стоит брать продукты, которые не обладают внешними недостатками.

«Самое главное, чтобы продукты не выглядели пластиковыми, чтобы не были глянцевыми. Чем натуральнее продукт, тем больше он подвержен вмятинкам и тому подобному», — рассказал Арзамасцев.

Кроме того, стоит с особой осторожностью покупать грибы и соленья. Такая продукция может представлять серьезную опасность в случае даже малейшего нарушения технологической обработки. Аккуратнее следует быть и со скоропортящимися продуктами. На фоне пандемии также лучше отказаться от привычки пробовать фрукты и ягоды перед покупкой.

Российские диетологи ранее объяснили, какие продукты не стоит включать в детский рацион. Так, к вредной пище отнесли наггетсы, кукурузные хлопья и мюсли.