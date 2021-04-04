Bloomberg оценил влияние климатических изменений на динамику производства еды

Нью-Йорк, 4 апреля. Американское агентство подсчитало, что изменения климата откатили показатели производительности в сфере изготовления продуктов питания на семь лет назад.

Из расчетов Bloomberg следует, что около 21% роста сельхозпроизводства во всем мире с 1960-х годов было потеряно. Причиной этого называются изменения климата.

В рамках Всемирной продовольственной программы ООН прогнозируется, что около 34 миллионов человек может остаться без еды из-за «надвигающейся катастрофы».

«Несмотря на то, что в мировом масштабе производительность сельского хозяйства в среднем растет, это не ведет к большей устойчивости к изменению климата», — заявил Ариэль Ортис-Бобеа, автор научной работы, на которую ссылаются в Bloomberg.

Рост цен на продовольствие на мировых рынках объясняют тем, что производители не способны справиться с высоким спросом из-за экстремальных погодных условий. Опаснее всего ситуация в теплых регионах планеты, особенно в тропиках.

Российское правительство принимает меры для сдерживания роста цен на продукты, делает все, чтобы на рынке не возникало «товарных перекосов».