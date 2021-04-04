Российский диетолог предупредил об опасности употребления круассанов на завтрак

Москва, 4 апреля. Выбор круассанов в качестве утреннего перекуса может привести к инсулиновой реакции и увеличить шансы на развитие сахарного диабета.

Здоровье человека во многом зависит от того, что он ест. Определенное значение имеет и выбор продуктов для утреннего стола. В беседе с телеканалом «Звезда» диетолог Нина Куракина рассказала, какие продукты являются наиболее опасными.

Худшее сочетание продуктов — кофе и круассаны, а также фастфуд. Они относятся к быстрым углеводам, способствующим развитию сахарного диабета. Кроме того, не стоит употреблять на завтрак бананы, виноград, сладкое, рис и картошку.

Причина кроется в том, что между ужином и завтраком проходит много времени, поэтому организм получает огромный выброс инсулина в кровь после употребления этих продуктов. Кроме сахарного диабета, человек также может столкнуться с ожирением.

Ранее американские диетологи рассказали, как составить свой рацион питания так, чтобы продлить себе жизнь. Необходимо разнообразить свой стол фруктами и овощами и употреблять их не менее пяти раз в день.