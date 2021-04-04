Неизвестный брат Галкина рассказал о свадьбе юмориста с Пугачевой

Москва, 4 апреля. Брат известного юмориста Максима Галкина Игорь Жуков пришел в студию программы «Звезды сошлись», чтобы откровенно рассказать о своих отношениях с артистом.

Между знаменитостью и гостем программы не самое прямое родство: Жуков — троюродный брат телеведущего по материнской линии. После смерти родителей Галкина у юмориста осталось не так много родственников. Самым близким человеком для артиста стал его старший брат Дмитрий, который всю жизнь находился в тени популярного родственника. Однако о еще одном близком человеке супруг примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой почему-то умалчивает.

Как рассказал сам Игорь Жуков, он никогда не стремился к публичности. По его словам, он регулярно общался со знаменитым родственником до наступления пандемии коронавируса и даже был на свадьбе брата с Пугачевой.

Гость студии признался, что невеста сама пригласила его на танец, поскольку он никогда бы не осмелился на такой шаг. Примадонну он охарактеризовал как открытого и дружелюбного человека.

«Она человек уникальный, заслужить ее внимание непросто, да я и не стремился. Она всегда очень дружелюбна и приветлива», — рассказал Жуков.

В качестве подарка на свадьбу Жуков преподнес молодоженам бутылку дорогого шампанского, а невесте огромный шикарный букет. Мужчина отметил, что не знал что нужно дарить людям, у которых все есть.

Супруг Аллы Пугачевой не очень любит рассказывать о личной жизни. Единственная доступная информация для поклонников — публикации телезвезды в Instagram. В основном он выкладывает фотографии детей Гарри и Лизы или любимой супруги. Недавно шоумен показал дочь с ее новым пушистым питомцем.