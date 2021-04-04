Милонов попросил папу римского запретить благословлять «правосеков» на Украине

Миролюбивые речи папы римского не сократят количество военных конфликтов, несмотря на то, что их инициаторы принадлежат именно к его пастве. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее в своем в традиционном пасхальном обращении «Граду и миру» папа Франциск Первый заявил, что, наряду с пандемией, экономическими и социальными кризисами, на планете не прекращаются военные конфликты и происходит дальнейший прирост оружейных арсеналов. Понтифик назвал это поистине возмутительным фактом и особо отметил необходимость примирения враждующих сторон в Сирии и на Украине.

«Вряд ли его слова возымеют хоть какой-то эффект, — с горечью признал Милонов. — Если бы папа римский был действительно заинтересован в том, чтобы его услышали, он мог бы напрямую обратиться к мировым лидерам, в странах которых католическая церковь является преобладающей и едва ли не официальной религиозной силой: к Владимиру Зеленскому, к президенту Польши или к главам прибалтийских стран».

От такого адресного обращения «отмахнуться» уже было бы нельзя, подчеркнул парламентарий.

«А общие слова за все хорошее и против всего плохого можно послушать и забыть без всякого ущерба для репутации», — добавил депутат.

Он также отметил, что русская православная церковь уже пятый год подряд «возносит молитвы Господу», прося о мире на Украине.

«И, поскольку у меня есть послушание и обязанность каждый год читать в храме пасхальное обращение Святейшего Патриарха, я его хорошо изучаю и всегда обращаю внимание на те слова, которые использует в нем наш предстоятель, — заявил собеседник ФАН. — И каждый раз он предлагает христианам наконец-то положить конец всем недопониманиям».

Милонов отметил, что Франциск Первый мог бы сделать куда больше для установления мира на планете, если бы обращал внимание на поведение католических священников, некоторые из которых становятся духовниками украинских карателей, «наводящих порядок» в Донбассе.

«Они в открытую благословляли бандеровцев, когда те пришли к власти! — возмутился парламентарий. — И до сих пор окропляют бойцов «Правого сектора»1, когда те отправляются на свои преступления. Думаю, было бы правильно (и очень эффективно!), если бы папа римский запретил католическим священникам заниматься подобного рода вещами. Возможно, что на кого-то из «правосеков» это могло бы повлиять, и в мире стало бы хоть немного меньше зла».

1 Организация запрещена на территории РФ.