Донбасс, 4 апреля. Украинские силовики бьют по Донецку из минометов. ВСУ разместили гаубицы у жилых домов. Военный грузовик украинских войск взлетел на воздух. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки количество нарушений режима прекращения огня снизилось. На донецком направлении Вооруженные силы Украины стреляли по селу Жабуньки из тяжелого 120-мм миномета. Днем в субботу в поселке Александровское украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой сектор, что привело к гибели пятилетнего мальчика и тяжелым ранениям его бабушки 1954 года рождения.

Солдаты Киева разместили гаубицы у жилых домов

«Освободители» Украины прячутся за спинами мирного населения и размещают технику и вооружения между жилыми домами в подконтрольных населенных пунктах. Об этом говорят данные Народной милиции Луганской Народной Республики, полученные из-за «ленты».

К примеру, в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Орехово-Донецкое украинские силовики разместили несколько боевых машин пехоты и другой бронированной техники между улицами в непосредственной близости от жилых домов. А в Троицком в жилых районах ВСУ разместили две 122-мм гаубицы Д-30.

ВСУ блокируют работу наблюдателей ОБСЕ

Киевские силовики продолжают придумывать все новые способы блокирования работы патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщают в донецком управлении Народной милиции. Напомним, что стандартной практикой ВСУ является подавление сигналов управления беспилотников миссии, физическое препятствование проезду патрулей к районам мониторинга, а иногда даже применение оружия (по воздуху) в районах работы наблюдателей для скорейшего прекращения последними мониторинга.

Новая же практика блокирования деятельности ОБСЕ заключается в том, что ВСУ устанавливают знаки минной опасности на дорогах и перекрестках, ведущих в районы, где спрятана техника. Наблюдатели, увидев таблички «Осторожны, мины», согласно регламенту своей работы, обязаны покинуть указанный район. Разведкой ДНР установлено, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Гнутово активно применяют описанный выше метод.

Украинские силовики применяют кочующие минометные расчеты

Участившиеся случаи применения украинскими силовиками минометов при обстрелах населенных пунктов Донбасса, когда огонь ведется без четких целеуказаний, свидетельствуют о применении противником тактики ближневосточных террористов, убеждены в Народной милиции ДНР. Как утверждают в оборонном ведомстве, ВСУ используют тактику работы кочующих минометных расчетов, которые постоянно передвигаются вдоль линии боевого соприкосновения.

Такие практики украинские силовики применяют на северном и западном участках линии фронта вблизи Донецка. Опасность тактики заключается в том, что, как правило, кочующие минометные расчеты, не имея четких целей, наносят максимальный урон гражданской инфраструктуре и подвергают опасности жизни мирных людей.

Военный грузовик ВСУ взлетел на воздух

Беспорядочное минирование украинскими силовиками местности, а также отсутствие формуляров минно-взрывных заграждений продолжают приводить к трагическим инцидентам, сообщают в Народной милиции ЛНР. В зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Светлодарской дуги подорвался на украинской мине военный грузовик ЗИЛ.

На этот раз обошлось без погибших, но водитель автомобиля получил многочисленные ранения и в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь. По результатам внутреннего расследования выяснилось, что последний раз карты минных полей в районе инцидента уточнялись в ноябре 2020 года.