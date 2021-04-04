В Soha объяснили, зачем российские АПЛ всплыли в Арктике

Ханой, 4 апреля. Экспедиция Северного флота ВМФ РФ «Умка-2021», во время которой три подлодки сразу всплыли из-подо льда, до сих пор остается предметом обсуждения иностранных экспертов.

Вьетнамский военный эксперт Ле Нгок Тхонг в своей статье на страницах портала Soha проанализировал основные моменты экспедиции. Федеральное агентство новостей предлагает эксклюзивный перевод публикации.

Всплытие сразу трех подводных лодок из-подо льда в районе арктического архипелага Земля Франца-Иосифа стала кульминационным моментом экспедиции Северного флота ВМФ РФ «Умка-2021». На самом деле в экспедиции приняли участие пять подводных лодок. Вьетнамский эксперт обратил внимание на спутниковый фотоснимок, на котором видна 24-метровая прорубь, сделанная торпедой, и задался вопросом о назначении проруби.

Ле Нгок Тхонг отметил, что арктический лед имеет неравномерную толщину, а под водой вниз вырастают огромные наросты длиной до 25 метров. Чтобы подводная лодка могла всплыть из-подо льда, нужно найти либо полынью, либо участок достаточно тонкого льда с плоской нижней поверхностью. Сделать это довольно сложно, но российские подводники нашли возможность создавать проруби в любом месте ледяного покрова, навсегда решив эту проблему.

Ответив на этот вопрос, вьетнамский эксперт обратил внимание на то, что ни одна из подводных лодок не всплыла из созданной проруби — все они пробили толщу льда в стороне от нее. Зачем же нужна была эта прорубь? Ответом стали ракетные стрельбы, произведенные из подводного положения, с использованием созданной проруби.

«Российские подводные лодки при необходимости могут запускать ракеты в любое время и в любом месте Арктики», — отметил вьетнамский эксперт.

Он добавил, что поскольку подводная лодка при стрельбе находится в подводном положении и надежно защищена толщей льда от спутников противника, то она после залпа легко может скрыться от преследования. Три всплывших АПЛ, по подсчетам вьетнамского специалиста, могут нести до 480 ядерных боеголовок мощностью в 50 килотонн. Таким образом, «Умка-2021» продемонстрировала возможность России нанести неотразимый ядерный удар по США в случае войны.

Российский военный эксперт Василий Дандыкин ранее в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал такую же точку зрения. Он заявил, что экспедицией «Умка-2021» Россия показала жесткий кулак Вашингтону, который проявляет провокационную активность в Арктике.