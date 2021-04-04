Полиция Пенсильвании нашла убийцу беременной женщины по ДНК в чемодане

Гаррисберг, 4 апреля. Жителя Нью-Йорка обвинили в убийстве беременной подруги в 1976 году. Полиция нашла преступника спустя столько лет по анализу ДНК останков жертвы.

Трагедия, случившаяся в Пенсильвании в 1976 году, могла так и остаться нераскрытой, если бы не достижения современной науки. Тогда произошло убийство 15-летней Эвелин К., которая на момент смерти была на последнем месяце беременности. Останки женщины были найдены тогда же в трех чемоданах, сброшенных в реку, но идентифицировать их удалось только сейчас. О новейших методах борьбы с преступностью сообщает Daily Mail.

По информации сотрудников правоохранительных органов, останки юной американки были неопознанными в течение всех этих 44 лет и были похоронены в могиле с надписью «Бет Доу». И вот настал момент, когда останки были эксгумированы и тесты ДНК, наконец, помогли идентифицировать тело жертвы. Сделать это удалось благодаря семье Эвелин, а конкретно — ДНК племянника погибшей девушки.

«После ее опознания были проведены многочисленные допросы и следственные действия, которые привели к появлению подозреваемого», — пояснили в полиции.

Следователи выяснили, что у погибшей американки на тот момент был бойфренд старше ее на четыре года. Учитывая тот факт, что на момент удушения женщина была на последнем месяце беременности, нетрудно было связать все факты воедино. Тем самым молодым человеком оказался теперь уже 63-летний житель Нью-Йорка Луис С., которому и было предъявлено обвинение в убийстве своей беременной подруги.

В настоящий момент семья Эвелин К. открыла страницу в краудфандинговой социальной сети, чтобы собрать средства для установки надлежащего памятника погибшей девушке и ее нерожденному ребенку. Полиция штата Пенсильвания проведет пресс-конференцию по этому громкому делу и предоставит подробную информацию обо всех обстоятельствах запутанного расследования длиной почти в полвека.

В свое время о пропаже Эвелин К. официально не сообщалось, поскольку через год после ее исчезновения семье девушки пришло письмо. В нем сообщалось, что с Эвелин и ее дочерью все хорошо. Впоследствии было установлено, что девушка была задушена, застрелена, а затем расчленена. Мать убитой рассказывала, что возлюбленный дочери Луис С. был жестоким, ревнивым, запер дочь в квартире и никому не давал с ней общаться.